Патрульні катери "Island" включили до складу ВМС України

У рамках відзначення 30-ї річниці Збройних Сил України 6 грудня в місті Одеса відбулася церемонія включення до складу Військово-Морських сил Збройних Сил України патрульних катерів типу «Island», повідомляє Укрінформ.

Як поінформувала пресслужба Міноборони.﻿ Міністр оборони України Олексій Резніков та командувач Військово-Морських сил Збройних Сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа вручили пам’ятні знаки включення до складу ВМС командиру патрульного катеру «Суми» капітан-лейтенанту Микиті Гречусі та командиру патрульного катеру «Фастів» капітан-лейтенанту Сергію Щербині.

Ці патрульні катери типу «Island» були надані Сполученими Штатами Америки в рамках матеріально-технічної допомоги.

Також сертифікат на 12 легкоброньованих автомобілів Хаммер з рук Олексія Резнікова та контрадмірала Олексія Неїжпапи отримав тимчасово виконувач обов’язків командира 140 центру спеціального призначення, полковник Вадим Пастух.