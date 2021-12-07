Київ та ще вісім регіонів покинули "червону" зону
Опівночі 7 листопада Київ та вісім українських областей перейшли до "жовтої" зони карантину. Тепер у цих регіонах будуть діяти обмеження для жовтого рівня епідемічної небезпеки, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
Які регіони вийшли з "червоної" зони
Сьогодні до "жовтої" зони карантину за рішенням Державної комісії ТЕБ та НС перейшли:
- Київ;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Івано-Франківська;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська;
- Рівненська;
- Херсонська області.
Перелік правил карантину
Відтепер у регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, будуть діяти нові правила. Вони стосуватимуться переважно невакцинованих громадян.
У "жовтій" зоні карантину забороняється:
- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.
Де локдаун продовжує діяти
У "червоній" зоні карантину продовжують залишатися:
- Запорізька,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Житомирська,
- Київська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Волинська,
- Черкаська,
- Вінницька області.