Київ та ще вісім регіонів покинули "червону" зону

Київ та ще вісім регіонів покинули "червону" зону

Опівночі 7 листопада Київ та вісім українських областей перейшли до "жовтої" зони карантину. Тепер у цих регіонах будуть діяти обмеження для жовтого рівня епідемічної небезпеки, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Які регіони вийшли з "червоної" зони

Сьогодні до "жовтої" зони карантину за рішенням Державної комісії ТЕБ та НС перейшли:

  • Київ;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Івано-Франківська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Рівненська;
  • Херсонська області.

Перелік правил карантину

Відтепер у регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, будуть діяти нові правила. Вони стосуватимуться переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

Де локдаун продовжує діяти

У "червоній" зоні карантину продовжують залишатися:

  • Запорізька,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Житомирська,
  • Київська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Волинська,
  • Черкаська,
  • Вінницька області.

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