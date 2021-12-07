Київ та ще вісім регіонів покинули "червону" зону

Опівночі 7 листопада Київ та вісім українських областей перейшли до "жовтої" зони карантину. Тепер у цих регіонах будуть діяти обмеження для жовтого рівня епідемічної небезпеки, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Які регіони вийшли з "червоної" зони

Сьогодні до "жовтої" зони карантину за рішенням Державної комісії ТЕБ та НС перейшли:

Київ;

Донецька;

Дніпропетровська;

Івано-Франківська;

Луганська;

Львівська;

Одеська;

Рівненська;

Херсонська області.

Перелік правил карантину

Відтепер у регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, будуть діяти нові правила. Вони стосуватимуться переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

Де локдаун продовжує діяти

У "червоній" зоні карантину продовжують залишатися: