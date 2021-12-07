Україна запросила у США частину "афганського" озброєння - Foreign Policy

Україна попросила США передати частину американських озброєнь. Йдеться про техніку, яка призначалася Афганістану до захоплення там влади "Талібаном", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як нагадує видання Foreign Policy, глава Міноборони України Олексій Резніков у листопаді під час візиту до Вашингтона просив США збільшити постачання озброєнь, у тому числі надати системи, які до цього Вашингтон Києву не направляв.

Резніков, зокрема, запросив допомогу у сфері повітряної і морської оборони, а також радіоелектронної боротьби. Крім того, за відомостями Foreign Policy, Україна хоче отримати боєприпаси, які Вашингтон планував передати Афганістану до того, як до влади в цій країні прийшли таліби.

Крім цього, мова йде про вертольоти Мі-17, що належать США, що знаходяться на техобслуговуванні в Україні.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу 3 грудня, коментуючи повідомлення про те, що адміністрація опрацьовує кроки з комплексної підтримки Києва, заявляла, що Сполучені Штати зараз вивчають можливість надання подальшої військової допомоги Україні.

Нагадаємо, в США сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 млн мільйонів. Вони запропонували поправку до бюджету на 2022 рік.

Уряд Канади також розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні. Вивчаються два варіанти.