Курс валют НБУ на 7 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 грудня 2021 року

Курс долара, у порівнянні з 6 грудня, підвищився на 8 коп. до 27.38 за 1 долар.

Курс євро зріс на 8 коп. до 30.91 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 6 грудня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 36.30 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 29.66 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.72 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 6 грудня 2021 року.