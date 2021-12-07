Курс валют НБУ на 7 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 грудня 2021 року
Курс долара, у порівнянні з 6 грудня, підвищився на 8 коп. до 27.38 за 1 долар.
Курс євро зріс на 8 коп. до 30.91 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 6 грудня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 36.30 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився рівня 29.66 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.72 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 6 грудня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.379 100
|EUR
|Євро
|30.905 500
|RUB
|Рубль
|0.370 850
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.295 100
|CHF
|Швейцарський франк
|29.663 200
|PLN
|Польський злотий
|6.724 100