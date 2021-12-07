Сьогодні "Шахтар" зіграє з "Шерифом" заключний матч в ЛЧ

Сьогодні, 7 грудня, донецький "Шахтар" зіграє заключний поєдинок у Лізі чемпіонів цього сезону. У матчі без турнірної мотивації "гірники" спробують взяти реванш за прикру поразку від Тираспольського "Шерифа" в першому турі, пише Ігор Литвиненко, РБК-Україна.

Реванш

Саме стартова поразка "гірників" від "Шерифа" (0:2) багато в чому вплинуло на виступ донеччан в ЛЧ і призвело до вильоту з єврокубків. Тоді гравці "Шахтаря" створили явно більше моментів біля воріт молдавського клубу, але реалізувати хоч один шанс так і не змогли. А в обороні і зовсім провалилися, пропустивши два голи після швидких контратак.

Після цього ще залишалися надії, якби не продовження казки "Шерифа", який у другому турі обіграв і "Реал" на їхньому ж стадіоні. Це відразу поставило "гірників" в скрутне становище - потрібно вигравати хоч раз у "Реала" або "Інтера". Але вийшло взяти лише одне очок в домашньому поєдинку проти італійців, а інші три поєдинки "гірники" поступилися. У підсумку третє місце достроково дісталося сьогоднішнім опонентам донецького клубу, який позбувся євровесни.

"Коли ми говоримо про єврокубки, то потрібно не забувати про чотири матчі кваліфікації. Але в групі Ліги чемпіонів ми не отримали ті результати, яких хотіли. Але я відразу попереджав, що в групі ми зараз не зможемо грати як лідери, грати так, як я хочу. Я вважаю, що помилки були, але ми їх можемо виправити в новому сезоні. Думаю, в тому числі і трансфери можуть допомогти грати в Лізі чемпіонів" , - заявив перед матчем наставник "гірників" Роберто Де Дзербі.

Престиж

На кону для "Шахтаря" стоятиме їх престиж і авторитет. Адже програти обидва матчі "Шерифу" - рівноцінно катастрофі. Мало того, що "гірники" в цьому сезоні в ЛЧ набрали поки лише одне очко, так ще й забили тільки один гол, пропустивши при цьому аж 11. Це явно потрібно виправляти. Причому, за словами Де Дзербі, можливо доведеться це робити і молодим гравцям донеччан. Для них це може стати своєрідною вітриною.

"Є кілька гравців, які і завтра, і в суботу на поле не вийдуть. Але завтра буде потужний склад, тому що матч все одно дуже важливий. Багатьом молодим футболістам потрібно показати себе" , - зазначив італійський наставник"Шахтаря".

Фінанси

Ще один стимул для "гірників" - фінанси. За перемогу донеччани отримають від УЄФА, ні багато ні мало, близько 3 мільйонів доларів. Нічийний результат - близько мільйона.

"Думаю, потрібно не тільки брати, а й давати. Нам пощастило, що клуб нам багато дає. І важливо, щоб клуб отримав бонус від УЄФА, якщо є така можливість. Це важливо, але це не тільки гроші, а й питання професіоналізму" , - сказав Де Дзербі.

Орієнтовний склад

"Шахтар": Трубін - Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко - Антоніо, Степаненко - Тете, Судаков, Мудрик - Педріньо.

﻿"Шериф": Атанасіадіс - Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано - Аддо, Тілль - Траоре, Коловос, Кастаньеда - Янсане.

Де дивитися

Матч відбудеться о 22: 00 у Києві на НСК "Олімпійський". Трансляція буде доступна на платформі Megogo.