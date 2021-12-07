Літак здійснив рейс із двигуном, що працює на екопаливі

Boeing 737 MAX 8 здійснив перший пасажирський рейс з одним із двигунів, що повністю працює на екобезпечному паливі, повідомляє Хайтек.

Авіакомпанія United Airlines провела перший політ Boeing 737 MAX 8 з двигуном, який працює тільки на відновлюваному паливі — його отримали з біологічних та інших відходів, вуглекислого газу, а також інших органічних компонентів.

Його перший демонстраційний політ пройшов із Чикаго до Вашингтона: на борту було 115 пасажирів. До них увійшов голова United Airlines Скотт Кірбі.

Представники компанії відзначають, що двигуни LEAP-1B можуть працювати як на викопному паливі, так і на стійкому авіаційному паливі (Sustainable aviation fuel або SAF). Це передове авіаційне паливо, яке використовується в реактивних літаках та сертифіковане як екологічно безпечне. SAF має набагато менший вуглецевий слід, ніж звичайне реактивне паливо, через сировину, з якої вони виробляються.

Відповідно до стандартів, встановлених Американським товариством з випробувань та матеріалів (ASTM), у звичайних умовах використання подібних видів палива поки що дозволено тільки в суміші з класичними видами із співвідношенням 50/50. Але організатори заявили, що використали пальне, яке майже на 100% ідентичне звичайному паливу, яке використовується авіалайнерами.

Кінцева мета – розробити паливо, яке можна буде застосовувати без модифікації двигунів, що вже існують. Поки що таку конфігурацію не сертифікували.