Що очікується на валютному ринку у вівторок

Головний фактор, який впливатиме на настрої валютного ринку у вівторок, - розмова президента США Джозефа Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Весь світ уважно стежитиме за кожним словом, а в Україні слідкуватимуть за цією розмовою, затамувавши подих.

Після заяв західних ЗМІ з посиланням на дані ЦРУ про війська Росії на кордоні з Україною та існуючі плани нападу, зрозуміло, як багато для долі країни зараз залежить від цієї розмови. Вчора стало відомо, що перед розмовою з Путіним заплановано розмову Байдена із Зеленським. Вкрай уважно за тим, що відбувається, стежитимуть і інвестори, насамперед іноземні. На сьогодні (так співпало) Міністерство фінансів запланувало розміщення одразу 7 випусків ОВДП у гривні (на термін 6 та 9 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2, 3 та 5 років), а також 6-місячних ОВДП у доларах США та 3-місячних ОВДП у євро. Якщо будуть новини про позитивний результат саміту президентів США та Росії, це явно підбадьорить інвесторів та може сприяти збільшенню інтересу до покупок цінних паперів.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 27,28/27,36 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в понеділок спочатку виріс у ціні, а потім подешевшав ще сильніше. До 11 години, слідом за зростанням на міжбанку, цінник виріс до 27,40 гривень, а до 17 години подешевшав до 27,32-27,33 гривень. Сьогодні вранці продаж у Києві стартуватиме з 27,30-27,32 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо зниження безготівкового долара продовжиться, готівка піде ще швидше.

Євро на ринку FOREX у понеділок робив різкі рухи в діапазоні 1,1265-1,1310 долара. Вранці вівторка він торгується у вузькому діапазоні 1,1274-1,1291 долара, не залишаючи спроб вирости. Готівковий євро вранці понеділка продавали 30,92-30,95 гривень; до обіду він подешевшав до 30,87-30,90 гривень, а увечері можна було знайти євровалюту навіть за 30,85 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 30,85-30,88 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні очікується подальше зниження цінника на готівковий євро.

Російський рубль у понеділок до обіду зміцнювався: долар до рубля подешевшав до 73,50. Але вже в другій половині дня рубль почав втрачати в ціні і опівночі опустився до 74,40 рублів за долар. Вранці вівторка він знову намагається вирости і до 8-ї ранку за київським часом скоригувався до 74 рублів за долар. Готівковий рубль у Києві в понеділок подорожчав до 3,67-3,70 гривень за 10 рублів. Сьогодні більшість обмінок продаватимуть його за тією самою ціною.