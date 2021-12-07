Світ закликали готуватися до масових заворушень через нафту та газ

Глава саудівської нафтової держкомпанії Saudi Aramco Амін Хассан ан-Насер заявив про недостатні інвестиції в викопне паливо в останні роки, що ризикує поставити світ перед загрозою глобальної нестабільності та занурити його в хаос, повідомляє Лента.Ру.

Виступаючи на Всесвітньому нафтовому конгресі в Х'юстоні, він зазначив, що ідея швидкого енергопереходу, яка нині стала домінуючою темою, побудована на нереалістичних сценаріях та глибоко помилкових припущеннях.

Саудівський топ-менеджер закликав готуватися до нестримної інфляції та масових заворушень у разі, якщо інвестиційна політика не прийде у відповідність до реальності. За словами ан-Насера, для багатьох публічне визнання ролі нафти і газу в перехідний період стане неприємним, проте наслідки такого кроку стануть менш руйнівними.

У нинішній ситуації, нагадав глава Saudi Aramco, ціни на пальне стають надто високими. В результаті коаліція за зниження шкідливих викидів у світі починає розпадатися, а це, у свою чергу, може призвести до уповільнення енергопереходу.

З ан-Насер погодився інший учасник конгресу виконавчий директор нафтосервісної групи Halliburton Джефф Міллер. Він нагадав, що за останні сім років нафтогазовий сектор відчуває дефіцит інвестицій, що пов'язано, зокрема, з екологічним тиском. Через це Міллер вважає, що вперше за довгий час може скластися ситуація, коли покупець шукає де купити нафту, а не виробник шукає кому її продати.

Глава Saudi Aramco зауважив, що загалом із такою позицією згодні більшість зацікавлених сторін у промисловості та політиці, але вони не бажають говорити про це публічно через загрозу негативної реакції.