Титулована українська біатлоністка призупинила кар'єру

Анастасія Меркушина покинула розташування збірної України через проблеми зі здоров'ям, повідомляє Сьогодні.

Чотириразова призерка чемпіонатів світу з біатлону Анастасія Меркушина після повернення до Центральної Європи покине розташування команди і повернеться в Україну. Причина – виявлені під час обстеження проблеми зі здоров'ям, повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Під час тестів на коронавірус, які проводили в Естерсунді, зробили також тест на грип, внаслідок якого у Насті виявилося запалення верхніх дихальних шляхів. Тому вона й бігла так у гонках.

Після першої фази хвороби вона ніби оговталася, і на тренуваннях виглядала добре. Але навантаження під час змагань показали, що це запалення позначається як лімітуючий фактор.