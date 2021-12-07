Ізраїль завдав удару по Сирії

Ізраїль завдав удару по Сирії

Ізраїльські ВПС завдали авіаудару по портовому району сирійського міста Латакія, повідомляє Лента.Ру.

За даними військових джерел, Ізраїль зробив ракетну атаку контейнерного майданчика у порту. Удару було завдано з боку Середземного моря кількома ракетами. За інформацією місцевої адміністрації, інцидент обійшовся без людських жертв.

"Пожежним командам вдалося загасити спалах, що виник на контейнерному майданчику порту внаслідок ізраїльської агресії, і зараз вони працюють над охолодженням об'єкта", - заявив губернатор Латакії (одноіменного регіону) Амер Ісмаїл Хілал.

У виданні Times of Israel наголосили, що ізраїльська авіація вкрай рідко атакує портові райони. Також у виданні заявили, що ізраїльська армія ніяк не прокоментувала цю новину. За інформацією ЗМІ, Латакія — це життєво важливий порт, через який до Сирії доставляється більша частина імпорту.

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