Ізраїль завдав удару по Сирії

Ізраїльські ВПС завдали авіаудару по портовому району сирійського міста Латакія, повідомляє Лента.Ру.

За даними військових джерел, Ізраїль зробив ракетну атаку контейнерного майданчика у порту. Удару було завдано з боку Середземного моря кількома ракетами. За інформацією місцевої адміністрації, інцидент обійшовся без людських жертв.

"Пожежним командам вдалося загасити спалах, що виник на контейнерному майданчику порту внаслідок ізраїльської агресії, і зараз вони працюють над охолодженням об'єкта" , - заявив губернатор Латакії (одноіменного регіону) Амер Ісмаїл Хілал.

У виданні Times of Israel наголосили, що ізраїльська авіація вкрай рідко атакує портові райони. Також у виданні заявили, що ізраїльська армія ніяк не прокоментувала цю новину. За інформацією ЗМІ, Латакія — це життєво важливий порт, через який до Сирії доставляється більша частина імпорту.