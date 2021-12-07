Не поспішайте розплющувати очі, для початку подихайте по черзі кожної ніздрі. Потрібно визначити, яка ніздря дихає краще, повідомляє Econet.ru.

Вправи для чудового початку дня

1. Вправа "Встати з тієї ноги"

Не поспішайте розплющувати очі, для початку подихайте по черзі кожної ніздрі. Потрібно визначити, яка ніздря дихає краще. Майте на увазі, що «робоча» ніздря змінюється кілька разів протягом доби, тому цей нескладний тест треба проводити щоранку. Якщо робоча ніздря ліва, значить, вставати треба з лівої ноги. Якщо права — із правою.

2. Вправа "Чистий лист"

Втім, після визначення робочої ніздрі (і ноги) не варто різко вставати. Головна помилка — починати відразу після пробудження думати про заплановані на цей день справи. Полежте кілька хвилин із заплющеними очима, представляючи майбутній день у вигляді великого чистого листа. Насолоджуйтеся його недоторканою білизною - саме ви писатимете на ньому сьогодні, самі творячи свій день і своє життя.

3. Вправа "Витягнення тіла"

Запам'ятайте, перед тим, як вставати, обов'язково треба потягтися. Лежачи на спині, приберіть подушки з-під голови та потягніться руками, ногами. Розімніть щелепи (дуже добре кілька разів позіхнути).

4. Вправа "Тягнемо ноги"

Витягніть ноги вздовж матраца. Починайте тягнути одну з ніг вперед так, ніби намагаєтеся зробити її довшою за другу. Дорахуйте до 60, розслабтеся. Також потягніть другу ногу.

5. Вправа "Розтягування ніг та спини"

Лежіть на спині, руки вздовж тіла вниз долонями, ноги випрямлені. Витягайте ліву п'яту вперед (не відриваючи від матраца), при цьому пальці тягніть на тебе. Через 5 секунд розслабтеся. Повторіть із правою ногою. Для кожної ноги повторіть вправу 5-7 разів. Найбільший ефект ця поза дає, якщо під час виконання ви зосередитеся на своєму куприку.