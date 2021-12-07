Колишній чоловік Гагаріної передумав позиватися зі співачкою

Як зізнавався Ісхаков, він хоче частіше бачитися з донькою, але з Поліною Гагаріною не вдавалося мирно домовитися. За словами Дмитра, саме співачка стала ініціатором, щоб питання про зустрічі з донькою вирішувалося у суді. Але через кілька місяців колишнє подружжя спромоглося врегулювати всі питання, повідомляє Сьогодні.



﻿ Гагаріна та Ісхаков підписали мирову угоду , в якому обговорили всі нюанси спілкування із спільною 4-річною дочкою Мією.

Провадження у справі припинено. Умови угоди влаштовують обидві сторони та, найголовніше, враховують інтереси дитини, – сказав адвокат співачки.

Причиною розлучення Ісхаков назвав різні життєві цінності.