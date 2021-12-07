Відомий американський бізнесмен, власник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск пророкував Китаю економічну перевагу над США в найближчому майбутньому, повідомляє Российская газета.

Про це підприємець заявив під час онлайн-інтерв'ю із виданням Wall Street Journal.

За словами Маска, це буде вже інший світ.