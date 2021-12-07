Маск пророкував Китаю економічну перевагу над США
Відомий американський бізнесмен, власник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск пророкував Китаю економічну перевагу над США в найближчому майбутньому, повідомляє Российская газета.
Про це підприємець заявив під час онлайн-інтерв'ю із виданням Wall Street Journal.
За словами Маска, це буде вже інший світ.
"Ми наближаємося до ситуації, коли економіка Китаю, ймовірно, може перевищити американську вдвічі-втричі. Це просто інший світ. Не хочу, щоб здалося, що я підтримую все, що робить Китай, і я не скажу, що підтримую все, що робить США чи будь-яка інша країна. Загалом, я вважаю, ми йдемо до цікавого та нового світу", - сказав Маск.