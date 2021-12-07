Bentley працює над ідеальним розкішним позашляховиком

Bentley тестує довгобазну версію позашляховика Bentayga. Британський люксовий бренд готує автомобіль з максимальним комфортом для пасажирів заднього ряду, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Дослідний зразок обклеєний камуфляжем з логотипом Bentley Beyond 100, який останній раз з'являвся на моделях британської марки в 2020 році. Фото ілюструють, що довжина машини збільшена за рахунок вставки в зоні задніх пасажирів, тому і задні двері виглядають більшими.

За аналогією з іншими моделями марки, довгобазний кросовер отримає назву Bentayga EWB. Незважаючи на збільшену місткість пасажирського відсіку, появи семимісної версії британського кросовера чекати не варто. Очікується, що головними ринками для новинки стануть Китай, Індія і США.

Очікується, що під капотом подовженої версії Bentayga опиниться флагманський бензиновий 12-циліндровий силовий агрегат. У світлі останніх екологічних трендів, також варто очікувати появи плагін-гібридної версії кросовера. Офіційна прем'єра Bentley Bentayga EWB повинна відбутися в першому кварталі наступного року.