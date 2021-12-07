Як легко позбавитися від шерсті домашніх улюбленців

Домашні собаки та коти линяють і цей процес природний. Практично всі власники домашніх тварин стикаються з тим, що в будинку повно шерсті. Вона може бути на меблях і одязи, повідомляє Ukr.media.

Що вам може знадобитися в боротьбі проти шерсті:

Антистатик. Якщо їм побризкати речі, то чистити їх буде легше.

Будівельний скотч. Широкий скотч клейкою стороною можна притиснути до тієї поверхні, яку хочете очистити.

Губка для посуду. Використовуйте грубу сторону губки для посуду. Якщо шерсть погано збирається - злегка намочіть і відіжміть губку, а потім повторіть процедуру.

Гумова рукавиця. Проведіть рукою в такій рукавиці по поверхні, яку хочете очистити. Частинки шерсті до неї пристануть.

Можна використовувати й спеціальну рукавичку, якою вичісують тварин. Вона допоможе очистити від шерсті меблі або килим.

Липкий ролик. Це пристосування допомагає зібрати шерсть практично з будь-якої поверхні.

Щітка для миття вікон. Вона допоможе зібрати шерсть з меблів і килимів.

Щітка для чищення м'яких меблів. Така щітка є в господарських магазинах. На її поверхні багато мікрощетинок, які допомагають очистити поверхню від шерсті.

Вологий віник. Його потрібно намочити, струсити зайву воду, а потім підмести підлогу. Шерсть буде прилипати до віника і її потрібно періодично очищати, а віник знову змочувати водою.