Велика Британія має намір не допустити вторгнення РФ в Україну - Джонсон
Лідери Великобританії, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Італії обговорили у понеділок у телефонній розмові ситуацію довкола України. Лондон закликав всіх підтримати цілісність України. Про це йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра Британії, повідомляє Корреспондент.
Зокрема глава британського уряду Борис Джонсон закликав Росію знизити рівень напруженості.
При цьому європейські лідери підтвердили, що підтримують територіальну цілісність України.
"Лідери погодилися з тим, що нещодавні зустрічі глав МЗС "Групи двадцяти" та НАТО були корисними майданчиками для обговорення цієї теми", - зазначили на Даунінг-стріт.
Політики
"наголосили на необхідності забезпечити єдиний фронт перед обличчям" російських загроз та агресії.
"Прем'єр-міністр сказав, що Великобританія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти, які є в її розпорядженні, щоб запобігти будь-якій російській агресії щодо України", - заявили в канцелярії Джонсона.
Там поінформували, що політики
"домовилися знову провести розмову після розмови президента Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок".