Велика Британія має намір не допустити вторгнення РФ в Україну - Джонсон

Лідери Великобританії, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Італії обговорили у понеділок у телефонній розмові ситуацію довкола України. Лондон закликав всіх підтримати цілісність України. Про це йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра Британії, повідомляє Корреспондент.

Зокрема глава британського уряду Борис Джонсон закликав Росію знизити рівень напруженості.

При цьому європейські лідери підтвердили, що підтримують територіальну цілісність України.

"Лідери погодилися з тим, що нещодавні зустрічі глав МЗС "Групи двадцяти" та НАТО були корисними майданчиками для обговорення цієї теми" , - зазначили на Даунінг-стріт.

Політики "наголосили на необхідності забезпечити єдиний фронт перед обличчям" російських загроз та агресії.

"Прем'єр-міністр сказав, що Великобританія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти, які є в її розпорядженні, щоб запобігти будь-якій російській агресії щодо України" , - заявили в канцелярії Джонсона.