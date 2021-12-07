У Кабміні опублікували прогноз тарифів на комуналку
В Україні в 2022 році тарифи на газ підвищать на 20%. При цьому електроенергія подорожчає на 17,5%, а гаряча вода та опалення – на 16%. Загалом інфляція складе 8%, повідомляє Обозреватель.
Про це йдеться у консенсус-прогнозі, який опублікувало Міністерство економіки України. Складений прогноз – результат опитування провідних на думку відомства експертів-аналітиків. При цьому озвучені цифри не можна сприймати як офіційний прогноз міністерства.
Як зміняться ціни на комуналку у 2022 році:
- газ +20%
- електроенергія +17,5%
- гаряча вода та опалення +16%
У 2023 році:
- газ +7,5%
- електроенергія +10%
- гаряча вода та опалення +10%
У 2024 році:
- газ +10%
- електроенергія +5%
- гаряча вода та опалення +7,5%
Зазначимо, що в Україні тариф на газ не змінюватиметься для населення як мінімум до кінця опалювального сезону 2021/2022. Після, з урахуванням зростання світових цін, а також прогнозів, що наступного року газ подешевшає незначно, подорожчання уникнути буде вкрай складно.
Разом із газом виникають підстави для того, щоб переглянути тарифи на гарячу воду та опалення. У собівартості генерації блакитне паливо займає до 80%. Також є підстави для підвищення тарифів на електроенергію, проте влада таке подорожчання штучно стримує.
Загалом, згідно з експертними прогнозами, у 2022 році на українців чекає різке подорожчання комунальних послуг.