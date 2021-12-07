Ціна газу в Європі знову піднялася вище за $1100

Ціна газу в Європі на відкритті біржових торгів у вівторок знову піднялася вище за $1100 за 1 тис. куб. м свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зросла до $1104 за 1 тис. куб. м, або €94,5 за МВт·год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені у євро за МВт·год).

Загальне зростання вартості газу в Європі, порівняно з ціною закриття, напередодні становить близько 5%.

Раніше в "Газпромі" заявили, що холдинг не очікує помітного зниження ціни на газ у Європі протягом найближчих місяців, але його вартість у районі $1000 за тис. куб. м не є стійкою.