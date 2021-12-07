Вплив дієти - естроген у продуктах харчування

Естроген регулює електролітний баланс тіла - кажучи простими словами, бере участь у процесі використання мінералів із продуктів харчування. Це безпосередньо впливає на щільність кісток, роботу мозку, підтримання рівня холестерину – забезпечуючи здоров'я шкіри, волосся та нігтів, повідомляє Фитсевен.

У деяких продуктах харчування містяться натуральні фітоестрогени, що мають схожу на естроген структуру і здатні впливати на естрогенові рецептори в тканинах.

Говорячи простими словами, організм помилково приймає рослинні речовини за статеві гормони - хоча фактично вони не є, а лише схожі фізичною структурою.

Фітоестрогени в їжі

Вживання продуктів із вмістом фітоестрогенів позитивно впливає на рівень власних естрогенів у жінок – а також допомагає зниженню активності ферментів, які блокують їхню роботу: