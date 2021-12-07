Вплив дієти - естроген у продуктах харчування
Естроген регулює електролітний баланс тіла - кажучи простими словами, бере участь у процесі використання мінералів із продуктів харчування. Це безпосередньо впливає на щільність кісток, роботу мозку, підтримання рівня холестерину – забезпечуючи здоров'я шкіри, волосся та нігтів, повідомляє Фитсевен.
У деяких продуктах харчування містяться натуральні фітоестрогени, що мають схожу на естроген структуру і здатні впливати на естрогенові рецептори в тканинах.
Говорячи простими словами, організм помилково приймає рослинні речовини за статеві гормони - хоча фактично вони не є, а лише схожі фізичною структурою.
Фітоестрогени в їжі
Вживання продуктів із вмістом фітоестрогенів позитивно впливає на рівень власних естрогенів у жінок – а також допомагає зниженню активності ферментів, які блокують їхню роботу:
- Продукти із сої. Найбільша кількість фітоестрогену міститься в соєвих бобах - у тому числі, текстурованому соєвому протеїні (соєвому м'ясі), соєвому молоці та в тофу .
- Горіхи та насіння. Насіння льону, соняшника, кунжуту, мигдалю та волоських горіхів містить рослинні аналоги естрогену.
- Фрукти і ягоди. Фітоестрогени входять до складу яблук, полуниці, чорниці, винограду, гранатів та моркви.
- Трави. Іноді вважається, що вживання деяких трав може бути пов'язане з підвищенням рівня естрогену в організмі — найчастіше згадується червона конюшина, корінь солодки та хміль.