Курс біткоїну різко виріс

Після обвалення курсу світових криптовалют у суботу, 4 грудня, біткоїн почав відігравати падіння, повідомляє Лента.Ру.

У вівторок, 7 грудня, найбільша криптовалюта світу злетіла на понад 6 відсотків, свідчать дані біржі Binance.

Станом на 09:31 біткоїн торгується на рівні 51 тисячі доларів. На максимумі з початку дня він доходив до 51,43 тисячі доларів.

Біткоїн у суботу падав на 21 відсоток по відношенню до піку 3 грудня, до 45 тисяч доларів. За оцінкою голови відділу досліджень цифрових активів дослідницького центру Fundstrat Шона Фаррелла, приводом для такої динаміки стала поведінка інституційних інвесторів.

Великі фонди, банки та інвесткомпанії серйозно входили до активу протягом року, однак перед складанням річної звітності вирішили вийти з нього, щоб покращити показники прибутку. Як зазначив експерт, події минулих вихідних показують, що галузь із зростанням капіталізації перестає бути незалежною.