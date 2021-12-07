Григорій Решетник показав перші кроки молодшого сина
Український ведучий Григорій Решетник поділився з прихильниками зворушливим моментом. Він показав, як вперше пішов його молодший син Олександр, повідомляє 24 Канал.
Нещодавно наймолодшому синові відомого українського ведучого Григорія Решетника виповнився 1 рік. Тепер зірковий батько показав ще одну важливу подію з життя малюка.
Перші кроки сина Решетника
Григорій Решетник опублікував миловидне відео, у якому похизувався успіхами молодшого сина.
Ведучий продемонстрував перші кроки Олександра. Видно, як хлопчик впевнено стоїть на ніжках і вже ходить по дому. На підтримку до нього завжди приходять старші брати.
"А у нас свято. Сашуня почав ходити. Тепер він зовсім дорослий і самостійний,", – підписав відео телезірка.