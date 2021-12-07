Преміальний автобренд Hongqi приходить в Україну

На український ринок виходить преміальний бренд Hongqi із Китаю. Продаж стартує у 2022 році, пише Вадим Добровольский, РБК-Україна.

Марка Hongqi ("Червоний прапор") довгий час випускала автомобілі, призначені виключно для партійної номенклатури Китаю, а останніми роками взято курс на розширення продажів. Серед іншого у стратегії компанії присутнє бажання вийти на світові ринки.

Проте в Україну бренд приходить не з офіційним представництвом – продаж здійснюватиме приватна компанія з Києва. Таких прийнято називати неофіційними дилерами, але український представник Hongqi обіцяє забезпечити відповідний сервіс та гарантію на машини.

На українському ринку буде представлено три моделі Hongqi. Найдоступніша з них - середньорозмірний кросовер Hongqi HS5 з 2-літровим 224-сильним двигуном за ціною від 43 до 52 тис. доларів. Сходинкою вище - седан Hongqi H9, який у залежності від виконання коштуватиме від 69 до 91 тис. доларів.

Найдорожчою моделлю бренду в Україні стане повнорозмірний електричний кросовер Hongqi E-HS9 EV із запасом ходу 400-500 км. Ціни – від 109 до 136 тисяч доларів.