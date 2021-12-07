Renault анонсувала новий кросовер Austral

Французька компанія Renault показав перший тизер нового кросовера, який отримав ім'я Austral. Автомобіль дебютує у 2022 році та змінить на конвеєрі C-SUV Kadjar, повідомляє Обозреватель.

Нове ім'я було зареєстроване компанією Renault ще у 2005 році та походить від латинського слова "australis" – південний. На тизері видно лише частину задньої панелі кузова з новою фірмовою символікою емблемою і фрагмент світлодіодної світлотехніки.

Новинка змінить модель Kadjar, що випускається компанією Renault з 2015 року. Джерело: Renault

Новинка змінить модель Kadjar, яка випускається компанією Renault з 2015 року і є родичем Nissan Qashqai. Нагадаємо, що на початку поточного року компанія Nissan представила нову генерацію Qashqai, тому цілком очевидно, що у французьких колег по альянсу з'явиться аналогічна модель. А з урахуванням глибоких змін, на які зазнав популярний кросовер, у Renault вирішили дати йому нове ім'я.

П'ятимісний салон розрахований на п'ять осіб, а панель приладів отримає інфо-розважальну систему з великим сенсорним екраном, як на повністю електричному хетчбеку Megane E-Tech.

Renault Austral буде трохи більшим за Qashqai – 4,51 м проти 4,4 м. Щоб не складати конкуренцію колегам, Austral займе проміжне місце між Nissan Qashqai і більшим Nissan X-Trail. Автомобіль запропонує більше місця для багажу, ніж Qashqai, але не матиме трирядного салону, як у X-Trail.

На початку поточного року компанія Nissan представила нову генерацію Qashqai. Джерело: Nissan

Передбачається, що новинка отримає електрифіковані силові агрегати, включаючи версії PHEV, а пізніше може з'явитись повністю електрична версія. Renault Austral очікується у салонах європейських дилерів навесні наступного року. Ціни та комплектації стануть відомі ближче до початку продажу.