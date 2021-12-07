Штам "Омікрон" назвали живою вакциною

Вірусолог, завідувач лабораторії проліферації клітин Інституту молекулярної біології імені В. А. Енгельгардта Петро Чумаков заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" може виявитися живою вакциною, тому що у нього знижена патогенність, а після одужання у пацієнта з'являється імунітет, повідомляє Ura.ru.

"Є оптимістична думка про те, що зараз COVID прискорено пройшов другу фазу еволюції. Він став менш патогенним, але при цьому одночасно і більш заразним, що теж добре, тому що таким чином, можливо, природа створила живу вакцину проти коронавірусу. Тобто ті люди, які перехворіють та перенесуть цей штам коронавірусу, стануть стійкими до хвороботворних варіантів", - розповів Чумаков.

Вірусолог припустив, що з появою "Омікрон"-штаму більше не буде локдаунів.