Нові арсенали за мільярд досі не побудували – розслідування

Будівництво нових сучасних складів боєприпасів для української армії, яке розпочалося чотири роки тому і мало завершитися до кінця 2021-го – провалене. На місці обіцяних арсеналів зараз лише недобудовані “коробочки”, іржава арматура і “втоплений бетон”, повідомляє Бігус.інфо.

Долю мільярда гривень, що був перерахований Міністерством оборони двом компаніям з корпорації "Укрбуд", зараз з’ясовують у судах.

Нові військові арсенали Міністерство оборони замовило у 2018-му – після низки пожеж і вибухів у військових частинах, які спричинили серйозні втрати боєприпасів. Загалом у трьох військових частинах до кінця 2021 року мали збудувати 136 сховищ.

Скриншот відео bihus.info

Один підряд на 1,95 млрд грн отримало ТОВ "БК "Укрбудмонтаж", ще два – на 2,3 млрд грн – ТОВ "Північно-український будівельний альянс" (далі – "ПУБА"). Перша компанія на той час була записана на дружину нардепа Максима Микитася, друга – на його парламентського помічника Андрія Якусевича. Обидві фірми входили до корпорації "Укрбуд", яка на той момент була справжнім будівельним гігантом і отримувала значні замовлення на будівництво як житлових будинків, так і великих інфраструктурних об’єктів на кшталт сховища ядерного палива в Чорнобилі.

Проте ці об'єкти досі залишаються непобудованими. Будівництво на двох арсеналах не відновилося, на додаток – воно припинилося і на третьому.

Навесні 2020-го в процес включився Генштаб, на арсеналах влаштували перевірку. Виявилося, що найгірша ситуація в Калинівці, де мав будувати "Укрбудмонтаж" Микитася: з 10 запланованих сховищ – одна неповна "коробка" без даху і три фундаменти, один з яких – з половиною стін, в другому від стін – тільки арматура, в третьому – навіть цього немає.

Скриншот відео bihus.info

У Богданівці, яку мала будувати "ПУБА" Якусевича – не набагато краще. З 10 сховищ – готова тільки одна “коробка” (залізобетонний кокон без внутрішніх мереж), ще кілька фундаментів із “зачатками” стін, але армування виконане з браком і вже деформоване, подекуди фундамент або гідроізоляція втоплені у воді, із 20 км протипожежних водопроводів викопали лише 500 м.

Скриншот відео bihus.info

Найбільше надій вселяла Цвітоха (теж "ПУБА"), адже саме сюди, за словами військових, підрядники нібито перекинули всі авансовані гроші. Однак замість 15 готових сховищ тут знайшли 12 “коробок”, тобто жодне сховище так і не було закінчене. Усі три об’єкти і будівельні матеріали на майданчиках не були законсервовані, метал іржавіє і подекуди деформується.

Скриншот відео bihus.info

Кожна сторона конфлікту має власну версію: замовник вважає, що будівельники самовільно покинули об’єкти, тому з ними розірвали контракти і перестали пускати на арсенали, а Якусевич (власник однієї з компаній) переконує, що військові їх вигнали у розпал будівництва, анулювавши допуски.

Так чи інакше, замовник з підрядниками остаточно розсварилися і пішли вирішувати суперечку у судовому порядку. МОУ вимагає повернути аванси, Якусевич доводить, що все й так пішло в будівництво. Наразі у справах по об’єктах "ПУБА" проводять експертизи. Судова тяганина триває вже два роки і весь цей час будівництво першої черги заморожене. Скільки ще часу займуть суди – незрозуміло, однак чим би вони не скінчилися – найімовірніше, це ніяк не вирішить проблему ні з будівництвом, ні з грошима.