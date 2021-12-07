Фондовий ринок у 2022 році: прогноз від Bloomberg

Агентство Bloomberg виділило чотири основні фактори, що визначатимуть динаміку фондового ринку у 2022 році. Це інфляція, декарбонізація, пандемія та новини з Китаю, повідомляє Ліга.Фінанси.

Перелічені фактори можуть впливати як позитивно, так і негативно на котирування акцій, додають в агентстві.

Експерти Bloomberg вважають, що не варто очікувати на високі темпи інфляції наступного року, адже сценарій зниження інфляційного тиску вже закладено в дійсних цінах. Якщо цей сценарій не спрацює, фондовий ринок буде переповнений новинами про зниження прибутку компаній і, як наслідок, падінням котирувань акцій. Висока інфляція змусить центральні банки посилити грошово-кредитну політику, що призведе до зростання вартості запозичень для країн із високою заборгованістю.

Однією із причин високої інфляції у 2022 році може стати декарбонізація. Підвищення цін на енергоресурси та екологічні податки збільшують виробничі витрати для промислових підприємств. Тренд на "зелену" енергетику знижує інвестиції у видобуток викопного палива, що призводить до різкого стрибка цін на енергію. З іншого боку, декарбонізація створює безпрецедентні можливості для інвестування. Як приклад, агентство наводить компанію Tesla, акції якої з початку минулого року зросли більш ніж на 1000%.

Коронавірус продовжить негативно впливати на фондовий ринок незалежно від появи нових штамів або повного припинення пандемії. У першому випадку посилення карантинних обмежень спричинить уповільнення зростання котирувань. У другому – призведе до згортання держпрограм фіскального та грошово-кредитного стимулювання – двох основних драйверів ринку у поточному році.

Значним драйвером зростання фондового ринку загалом у Bloomberg вважають Китай. Пік посилення регулювання в країні вже пройдено і влада Китаю вживає більше заходів зі стимулювання економіки, які почнуть впливати на неї в 2022 році. Як наслідок, експерти очікують зростання прибутків та оцінок китайських корпорацій.