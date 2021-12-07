Китай запустив п'ять супутників за допомогою приватної ракети CERES-1

Для ракет-носіїв серії CERES-1 цей політ став другим після дебютного запуску в листопаді минулого року, повідомляє Корреспондент.

У Китаї відбувся успішний запуск комерційної ракети-носія CERES-1 Y2.

Ракета стартувала о 12:12 за пекінським часом (06:12 за Києвом) з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю. Вона вивела на заплановану п'ять невеликих супутників.

Вказано, що для ракет-носіїв серії CERES-1 цей політ став другим після дебютного запуску, який відбувся 8 листопада 2020 року.

CERES-1 – це твердопаливна чотириступінчаста ракета-носій діаметром 1,4 метра та довжиною 19 метрів. Вона має злітну масу 30 тонн. Її розробником виступила пекінська високотехнологічна компанія Galactic Energy, яка надає індивідуальні послуги із запуску невеликих комерційних супутників.

Ракета здатна вивести вантаж масою до 350 кілограмів на низьку навколоземну орбіту та до 230 кілограмів на сонячно-синхронну орбіту заввишки 700 кілометрів.

Galactic Energy планує здійснити п'ять комерційних запусків у 2022 році та прискорити розробку своєї двоступінчастої багаторазової ракети-носія PALLAS-1.