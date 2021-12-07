Путін не запропонує Байдену приєднуватися до "нормандського формату"

Президент Росії на переговорах з американським колегою Джо Байденом не пропонуватиме йому приєднатися до "нормандської четвірки". Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, пише Кира Латухина, Российская газета.

"Навряд чи він отримає від президента Путіна таку пропозицію. Це самодостатній формат", – пояснив Пєсков.

Нагадаємо, переговори лідерів відбудуться сьогодні, 7 грудня, з 18 години за московським часом за захищеною лінією відеозв'язку.