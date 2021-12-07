У Франції через вибух обрушився будинок: під завалами шукають людей

В результаті вибуху в муніципалітеті Санарі-сюр-Мер на півдні Франції обвалився триповерховий житловий будинок. Під завалами шукають мешканців будинку, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

Вибух стався у вівторок, 7 грудня, близько 3:50 ранку і призвів до обвалення багатоквартирного будинку в портовому районі міста на Лазурному березі Франції.

"Служби порятунку, що прибули на місце, виявили сильний запах газу" , - пише видання.

Effondrement d'un immeuble à Sanary: 9 personnes évacuées, les secours poursuivent leurs recherches pic.twitter.com/N6YUcnzFFh — BFMTV (@BFMTV) December 7, 2021

Як стало відомо, чотири людини були доставлені в лікарні, ще п'ять осіб можуть бути під завалами, але точна кількість зниклих людей поки невідома.

На місці працюють пожежники та команда, що спеціалізується на ліквідації наслідків.