У Франції через вибух обрушився будинок: під завалами шукають людей
В результаті вибуху в муніципалітеті Санарі-сюр-Мер на півдні Франції обвалився триповерховий житловий будинок. Під завалами шукають мешканців будинку, пише Ольга Белей, РБК-Україна.
Вибух стався у вівторок, 7 грудня, близько 3:50 ранку і призвів до обвалення багатоквартирного будинку в портовому районі міста на Лазурному березі Франції.
"Служби порятунку, що прибули на місце, виявили сильний запах газу", - пише видання.
Як стало відомо, чотири людини були доставлені в лікарні, ще п'ять осіб можуть бути під завалами, але точна кількість зниклих людей поки невідома.
На місці працюють пожежники та команда, що спеціалізується на ліквідації наслідків.