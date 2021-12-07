Смертельна ДТП під Черніговом: число жертв знову зросло

Під Черніговом сталась серйозна аварія, зіткнулися вантажівка і маршрутка. Кількість жертв зросла до 13, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Рятувальники оновили інформацію щодо ДТП. Через аварію загинули 13 осіб та 6 осіб травмовано.

Спочатку у ДСНС повідомляли про 10 загиблих, потім – померло ще 3 людини.

Крім того, у ДСНС опублікували фото з місця ДТП під Черніговом.

Також вже є реакція поліції на аварію. У поліції області підтвердили, що в ДТП загинули мінімум 12 людей.

"На місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП" , - йдеться у повідомленні.

Сьогодні близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.