Смертельна ДТП під Черніговом: число жертв зросло

Під Черніговом сталась серйозна аварія, зіткнулися вантажівка і маршрутка. Кількість жертв зросла до 11, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Рятувальники оновили інформацію щодо ДТП. Через аварію загинули 11 осіб та 8 осіб травмовано. Спочатку у ДСНС повідомляли про 10 жертв аварії.

Крім того, у ДСНС опублікували фото з місця ДТП під Черніговом.

Також вже є реакція поліції на аварію. У поліції області підтвердили, що в ДТП загинули мінімум 11 людей.

"На місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП" , - йдеться у повідомленні.

Сьогодні близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.