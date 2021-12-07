Як розвантажити нервову систему дитини

Ігнорування матір'ю і батьком поведінки дитини, що несподівано з'явилася, або у відповідь крик дорослих на агресію сина може перерости в нервовий зрив. Вчителі звинувачують батьків у поведінці дитини, мама звинувачує педагога у неякісному навчанні та упередженому відношенні, повідомляє Креатив.

Порушення сну в дітей віком негативно позначається здоров'я, навчанні, спілкуванні. Недосип у школяра викликає ряд хвороб, які негативно впливають на ріст та розвиток організму, що росте. Сонні діти погано засвоюють шкільну програму, одержують погані оцінки. Відсутність режиму призводить до засинання під час уроків. На перервах такі діти лаються і б'ються з однокласниками, виявляючи роздратованість та агресію. Оптимальна тривалість сну для школярів залежить від віку. Дітям 7-10 років слід спати 10-11 годин.

Виявлення ранньої стадії перевантаження організму учня допоможе зменшити стомлюваність дитини. Що робити для розвантаження нервової системи школяра:

нормалізувати сон;

приймати заспокійливі чаї;

виключити міцний чай;

виділити 1-1,5 години для денного сну (перед виконанням домашньої роботи);

активно проводити час на свіжому повітрі;

тимчасово припинити відвідування гуртків та секцій;

пропити курс вітамінів та лікарських речовин (суворо за призначенням лікаря).

Ознайомлення зі статтею допоможе батькам та педагогам звернути увагу на ранні ознаки перевантаженої нервової системи у дитини та стримати її. Діти не впораються із цією проблемою самостійно, дорослим важливо зробити все можливе, щоб допомогти розвантажити нервову систему підростаючого покоління.