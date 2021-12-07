Розкрито нову функцію Windows

Інтернет-браузери у Windows зможуть копіювати не лише звичайний текст, а й текстові та графічні файли. Про це повідомляє видання Windows Latest, повідомляє Лента.ру.

Журналісти з'ясували, що інженери Microsoft працюють над новою функцією Picking Clipboard, яка дозволить використовувати буфер обміну в браузерах. Опція запропонує за допомогою Edge та Google Chrome копіювати з інтернету не лише текст, а й текстові та графічні файли. Автори відзначили, що зараз кількість підтримуваних для копіювання у Windows 10 та 11 форматів файлів обмежується jpg, jpeg, png, html.

Судячи з розкритих даних, покращений буфер обміну дозволить також швидко копіювати з інтернету та переносити у додатки на Windows файли розширень docx та tiff.

"Формат docx використовується в Microsoft Word, а tiff - у графічному дизайні" , - пояснили фахівці.

Автори відзначають, що ця функція стане доступною завдяки двигуну Chromium. Представники американської компанії підтвердили, що працюють над новою опцією. Найімовірніше, покращений браузер з'явиться у браузерах Chrome 98 та Edge 98.