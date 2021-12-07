Церемонія British Independent Film Awards: гості церемонії

Днями в Лондоні пройшла 24-а церемонія вручення премії British Independent Film Awards. Зірковими гостями церемонії стали голлівудська актриса Кейт Бекінсейл, зірка серіалу "Корона" Емма Коррін, виконавиця ролі Джейн Ейр Рут Уілсон і багато інших, пише Ольга Турчанікова, РБК-Україна.

Тріумфатором вечора став фільм Аліма Кхана "Після кохання", який отримав цілих шість нагород. Кейт Бекінсейл була ведучою вечора, а також вручила частину нагород.

На червоній килимовій доріжці церемонії особливо виділилися Кейт Бекінсейл, яка з'явилася в елегантній білій сукні, схожій на весільну, від Jenny Packham - улюбленого бренду Кейт Міддлтон. Рут Уілсон, яка вибрала темно-синій костюм з оксамиту. Емма Коррін виявилася найоригінальнішою - бузковий костюм Marco Ribeiro був прикрашений незвичайним вирізом і синім коміром. Милуємося і іншими гостями з церемонії.

Емма Коррін (фото: instagram.com/bifa_film)

Лорін Аюфо (фото: instagram.com/bifa_film)Кейт Бекінсейл і Вас Дж. Морган (фото: instagram.com/bifa_film)Катріна Балф (фото: instagram.com/bifa_film)Різ Ахмед і Фатіма Фархін Мірза (фото: instagram.com/bifa_film)Імоджен Путс і Джеймс Нортон (фото: instagram.com/bifa_film)