Акції Alibaba різко подорожчали

Акції китайської компанії Alibaba, що володіє великими майданчиками в області інтернет-комерції, злетіли на 12,43 відсотка, зі 112,7 до 126,7 гонконгських долара, під час торгів на Гонконзькій фондовій біржі, показавши найсильніше денне зростання з моменту лістингу в 2019 року, повідомляє Лента.Ру.

Потім папери скоригувалися до 126,3 долара (плюс 12,07 відсотка). На премаркеті на Нью-Йоркській фондовій біржі акції зросли до 129,8 американських доларів за штуку (одна нью-йоркська акція дорівнює восьми гонконзьким).

Зростання Alibaba та найважливішого біржового індексу Hang Seng Tech Index на 4,5 відсотка пов'язане з рішенням Центрального банку Китаю знизити для більшості банків норму обов'язкових резервів з наступного тижня, що дозволить їм звільнити додаткові 1,2 трильйона юанів (188 мільярдів доларів). Експерти сподіваються, що це перший крок на шляху припинення репресій проти високотехнологічних компаній.

Напередодні папери Alibaba встановили антирекорд, опустившись до 109,5 долара за штуку — мінімального значення за останній рік. За цей час акції компанії втратили понад половину вартості.

6 грудня Alibaba оголосила про створення двох нових підрозділів з електронної торгівлі. Одне займеться розвитком усередині Китаю, інше – на міжнародних ринках.