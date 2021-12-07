Таліби просять надати їм місце в ООН
Радикальний рух "Талібан", який захопив у серпні Афганістан, закликав Генеральну Асамблею ООН переглянути рішення з приводу відмови надати руху місце Афганістану в цій організації, повідомляє "Интерфакс".
"Несправедливо надавати місце Афганістану в Організації Об'єднаних Націй тому, хто не представляє уряд і народ Афганістану", - заявив у вівторок заступник офіційного представника руху Інамулла Самангані.
"Це місце є правом уряду та народу Афганістану, і це право має бути підтримано. Організація Об'єднаних Націй має попрацювати над раціональністю та знову серйозно розглянути її", - заявив у твіттері представник талібів.
Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію, яка відкладає рішення про те, хто представлятиме в ООН Афганістан та М'янму, повідомляється у вівторок на сайті ООН. Генасамблея погодилася відкласти ухвалення рішення, а це означає, що нинішні посли залишаться на своїх місцях, незважаючи на нову де-факто владу в обох країнах.
"Рух "Талібан" в Афганістані та військове керівництво М'янми прагнули надіслати на ці пости своїх кандидатів, щоб змінити дипломатів, призначених законно обраною владою. Проте Генасамблея заблокувала цей процес.
Відповідну резолюцію було прийнято консенсусом, без голосування, після засідання Комітету ООН, який розглядає та схвалює кандидатури дипломатичних представників усіх 193 членів Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у повідомленні.