Таліби просять надати їм місце в ООН

Радикальний рух "Талібан", який захопив у серпні Афганістан, закликав Генеральну Асамблею ООН переглянути рішення з приводу відмови надати руху місце Афганістану в цій організації, повідомляє "Интерфакс".

"Несправедливо надавати місце Афганістану в Організації Об'єднаних Націй тому, хто не представляє уряд і народ Афганістану" , - заявив у вівторок заступник офіційного представника руху Інамулла Самангані.

"Це місце є правом уряду та народу Афганістану, і це право має бути підтримано. Організація Об'єднаних Націй має попрацювати над раціональністю та знову серйозно розглянути її" , - заявив у твіттері представник талібів.

Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію, яка відкладає рішення про те, хто представлятиме в ООН Афганістан та М'янму, повідомляється у вівторок на сайті ООН. Генасамблея погодилася відкласти ухвалення рішення, а це означає, що нинішні посли залишаться на своїх місцях, незважаючи на нову де-факто владу в обох країнах.

"Рух "Талібан" в Афганістані та військове керівництво М'янми прагнули надіслати на ці пости своїх кандидатів, щоб змінити дипломатів, призначених законно обраною владою. Проте Генасамблея заблокувала цей процес.