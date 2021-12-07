Посли ЄС погодять санкції проти найманців ПВК "Вагнера" - журналіст

Посли країн Європейського Союзу погодять санкції проти найманців російської приватної військової компанії "Вагнера", повідомляє Укрінформ.

Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його даними, погодження в рамках загального глобального санкційного режиму через порушення прав людини відбудеться у середу 8 грудня. Посли Євросоюзу дадуть "зелене світло" санкціям проти ПВК "Вагнера". Обмеження планується застосувати також проти трьох громадян Росії, пов’язаних із цим угрупованням.

Окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських компаній у рамках санкційного режиму через війну в Сирії.

"ПВК Вагнера" – російський неофіційний військовий підрозділ, який не перебуває на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте його бойовики, за даними журналістських розслідувань, брали участь в операціях у Сирії, Лівії та у війні на сході України.