У ЄС погодять санкції проти найманців ПВК "Вагнера": прізвища

Посли країн Європейського Союзу погодять санкції проти найманців російської приватної військової компанії "Вагнера", повідомляє Укрінформ.

Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його даними, погодження в рамках загального глобального санкційного режиму через порушення прав людини відбудеться у середу 8 грудня. Посли Євросоюзу дадуть "зелене світло" санкціям проти ПВК "Вагнера".

Журналіст має інформацію, що санкції будуть направлені проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, керівника угруповання Дмитра Уткіна, одного з підрядників ЧВК у Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ЧВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Обмеження планується застосувати також проти трьох громадян Росії, пов’язаних із цим угрупованням.

Окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських компаній у рамках санкційного режиму через війну в Сирії.