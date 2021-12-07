ВООЗ назвала неефективним переливання плазми від перехворілих на ковід

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації лікування коронавірусної хвороби COVID-19. У них, зокрема, вказано, що хворим на коронавірус не рекомендується переливати плазму крові тих, хто вже перехворів на COVID-19, повідомляє Лівий берег.

"Незважаючи на початкові очікування, нинішні дослідження свідчать про те, що воно (переливання кров'яної плазми) не поліпшує виживання і не знижує потреби в механічній вентиляції, і, крім того, воно є дороговартісним та витратним за часом" , - констатували в організації.

У ВООЗ наголосили, що не рекомендується переливати плазму людей, які одужали після коронавірусу, пацієнтам, захворювання яких не є тяжким, а також тяжкохворим та пацієнтам, які перебувають у критичному стані.

Ці висновки засновані на результатах 16 досліджень, проведених за участю 16 236 пацієнтів, додали у ВООЗ.

Як повідомляли, МОЗ України ще в листопаді 2020 року вніс у протокол лікування ковіду переливання плазми від тих, хто вже перехворів. Цей метод рекомендували застосовувати до хворих з важким чи критичним перебігом. Оптимальним вважається введення плазми на початку захворювання (до появи антитіл), найбільш ефективно – в перші 72 години під появи перших клінічних симптомів.