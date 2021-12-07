Укрпошта на другому місці у світовому рейтингу якості доставки

Державна "Укрпошта" розташувалася на другому місці за якістю експрес-доставки міжнародних відправлень у світовому рейтингу PwC, повідомляє UBR.

"Згідно з міжнародним рейтингом PwC за якістю експрес-доставки міжнародних відправлень EMS "Укрпошта" посіла друге місце у світі", - зазначив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, Укрпошта отримали право на доставку EMS від іншої держструктури у квітні минулого року. Тоді Україна була на 181 місці і за два роки їй вдалося піднятися на другий щабель.

"Причому ми на цьому місці ще до оновлення наших ІТ-платформ та будівництва нових сортувальних центрів. Тож мета – номер один у світі", – зазначив гендиректор компанії.

Нагадаємо, з початку 2021 року "Укрпошта" доставила з-за кордону рекордних 28 млн відправлень загальною масою 4,3 млн кг. Зростання імпортних поставок у державному операторі пояснили запуском спеціального способу доставки з Китаю, який передбачає трекінг навіть найменших та найдешевших замовлень.