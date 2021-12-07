Рейтинг банків за прибутковістю: скільки заробили з початку року

Платоспроможні банки України за січень-жовтень 2021 року отримали 58,354 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює Державний ПриватБанк, який заробив 23,801 млрд гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Національного банку України (НБУ), на другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк - 4,069 млрд гривень, на третьому приватний ПУМБ - 3,473 млрд гривень.

Далі йдуть російський державний Ощадбанк - 3,423 млрд гривень і банк іноземним капіталом Універсал Банк - 2 788 млрд гривень.

За даними НБУ, 65 банків з 71 отримали прибуток на суму 58,593 млрд гривень, а 6 банків показали збитки на 239 млн гривень.

Нагадавши, прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-жовтні 2021 року склала 58,354 млрд гривень. Це на 46,5% більше, ніж роком раніше (39,828 млрд гривень).