Група мігрантів двічі на добу перетнула кордон Польщі
У понеділок, 6 грудня, у Польщі зафіксували понад сотню спроб мігрантів прорвати кордон. На одній із дільниць група біженців двічі перетнула кордон за підтримки білоруських служб. Про це, з посиланням на прес-центр прикордонної служби Польщі, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.
На ділянці в Черемчі, що охороняється прикордонним постом, групи з 30 осіб двічі перетинали кордон за підтримки білоруських служб.
Усього було зафіксовано 116 спроб незаконного перетину кордону ЄС.
"Винесли 25 постанов про виїзд з території Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.
Як пише РАР, за словами представника прикордонної служби Ганни Михальської, серед мігрантів, які у складі двох груп перетнули кордон, здебільшого були громадяни Іраку, а також громадяни Росії та люди чеченської національності. Їх затримали і доставили до лінії розмежування.
Крім того, військових Польщі засліплювали лазерами та ліхтарями з боку Білорусі.