Група мігрантів двічі на добу перетнула кордон Польщі

У понеділок, 6 грудня, у Польщі зафіксували понад сотню спроб мігрантів прорвати кордон. На одній із дільниць група біженців двічі перетнула кордон за підтримки білоруських служб.﻿ Про це, з посиланням на прес-центр прикордонної служби Польщі, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.

На ділянці в Черемчі, що охороняється прикордонним постом, групи з 30 осіб двічі перетинали кордон за підтримки білоруських служб.

Усього було зафіксовано 116 спроб незаконного перетину кордону ЄС.

"Винесли 25 постанов про виїзд з території Республіки Польща" , - йдеться у повідомленні.

Як пише РАР, за словами представника прикордонної служби Ганни Михальської, серед мігрантів, які у складі двох груп перетнули кордон, здебільшого були громадяни Іраку, а також громадяни Росії та люди чеченської національності. Їх затримали і доставили до лінії розмежування.

Крім того, військових Польщі засліплювали лазерами та ліхтарями з боку Білорусі.