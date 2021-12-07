Чому німіють руки уві сні

Коли ми міцно спимо вночі, довго знаходимося в одній позі. В результаті може оніміти рука (кисть, зап'ястя). Але судоми та оніміння виникають і з інших причин. Деякі їх досить серйозні. Наприклад, тунельний синдром або синдром зап'ясткового каналу, повідомляє Econet.ru.

Причини оніміння рук уві сні

Дефіцит вітаміну В12.

Прийом певних препаратів.

Пошкодження/тиск на нерв у ділянці кисті та зап'ястя.

Якщо довго не міняти позу.

Несерйозна травма руки (забиті місця).

Травма шиї.

Затримка рідини (при менопаузі, вагітності, ожирінні).

Трапляється, що оніміння кінцівок через дефіцит віт-на B12 пов'язане з прийомом препарату метформін (його прописують при діабеті та метаболічному синдромі), гормональних контрацептивів, гіпотензивних, протисудомних ліків, препаратів від паркінсонізму, онкології.

Пошкодження зап'ястя та оніміння кисті руки

При цій проблемі хворий може страждати як від оніміння та судом, так і від слабкості кисті, складнощів утримування предметів, болю у процесі якихось рухів. Чи пов'язане нічне оніміння верхніх кінцівок із пошкодженням нервів, визначить ваш лікар.

Тунельний синдром, або синдром зап'ясткового каналу

Проблема позначається як периферична невропатія. Це відбувається, коли серединний нерв, що проходить від передпліччя до кисті, відчуває небажаний тиск. Зап'ястковий нерв контролює чутливість та динаміку кисті та пальців. Якщо він затиснутий, з'являється оніміння.

Ті, хто страждають на тунельний синдром, відчувають дискомфорт постійно, але симптоми погіршуються вночі уві сні через тривале перебування в одній позі.

Нерв зап'ястя

Коли симптоми виявляються на безіменному пальці та мізинці, це говорить про тиск у ліктьовому нерві. Цей нерв контролює динаміку зони між ключицею та 1-м ребром. Оніміння може статися і при стисканні судин.

Якщо німіють руки

Якщо людина відчуває оніміння/поколювання в руках (тим більше вночі), можливо, це тунельний синдром або проблеми ліктьового нерва. Лікар поставить точний діагноз. Якщо проблему запустити, біль ставатиме сильнішим.

Гімнастика для профілактики оніміння