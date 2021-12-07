Знамениті боксери захопилися одне одним

Незадовго до чергового виходу на ринг колишній чемпіон світу у легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко вирішив розповісти про свого улюбленого боксера. 33-річний українець зізнався, що змалку захоплювався майстерністю американця Роя Джонса, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в Instagram Лома записав відеозвернення до 52-річного ветерана, який свого часу ставав чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях. Вася навіть зумів висловити свої думки англійською мовою, що з ним трапляється вкрай рідко.

"Коли я був дитиною, ти був моїм улюбленим боксером. Я постійно стежив за тобою і вставав рано-вранці в неділю, щоб з батьком подивитися твої бої, насолодитися твоїми незвичайними рухами на рингу" , - зізнався Ломаченко.

Цікаво, що Рой Джонс взаємно висловив повагу та захоплення українському боксерові.

"Дякую за теплі слова. Було чудово поспілкуватися з тобою. Я насолоджуюся твоєю кар'єрою, вона мені подобається з самого початку. Чекаю, коли ти знову станеш чемпіоном світу."

На мою думку, ти перебуваєш у п'ятірці найкращих боксерів рейтингу P4P [незалежно від вагової категорії]. Одна поразка – не причина виключати із нього. Ти – Хай-тек, ти вмієш робити все, тож завжди будеш серед лідерів мого рейтингу", – з доброю усмішкою завершив ветеран.

Нагадаємо, Лома вийде у ринг 11 грудня у Нью-Йорку проти ганця Річарда Коммі.