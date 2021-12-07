"Холостяк" Макс Михайлюк збив людину: що відомо

Головний герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк випадково збив людину у Печерському районі Києва у суботу, 4 грудня. Потерпілий залишився живим, проте перебуває у тяжкому стані, повідомляє Обозреватель.

Аварія сталася, коли чоловік раптово вибіг і спробував перейти дорогу в недозволеному місці. Тоді Михайлюк почав тиснути на педаль гальма, але зіткнення вже було не уникнути (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).

Внаслідок ДТП чоловіка госпіталізували із серйозними травмами. Його стан оцінюють як тяжкий. Сам ексхолостяк заявив, що просто не встиг зреагувати на чоловіка.

"Я їхав, потім зупинився на світлофорі. Почали рухатися на зелене світло, поїхали і тут різко з'явилися ці люди. Зліва праворуч перебігали" , – розповів він.

Макс Михайлюк спілкується із поліцією. Джерело: Скриншот випуску новин на YouTube

Співробітники поліції запропонували медичну допомогу Михайлюк, але він відмовився. Факт того, що постраждалий раптово вибіг на дорогу, не спростовують, але й не підтверджують.

До речі, незважаючи на те, що з моменту ДТП минуло вже кілька днів, Михайлюк на особистій сторінці в Instagram нічого не розповідав про те, що сталося.