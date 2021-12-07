Бутусов розкрив деталі позову до Зеленського

Позов журналіста Юрія Бутусова до президента України Володимира Зеленського стосується звинувачень щодо того, що журналіст першим оприлюднив відео удару "Байрактару". Про це заявив в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" сам журналіст Юрій Бутусов, повідомляє Україна 24.

"Мій позов торкається звинувачень проти мене, де президент сказав, що я першим оприлюднив відео удару "Байрактару", через це в нього проблеми й нібито загинули українські воїни. Це абсолютно суцільна брехня. Це конкретні речі, вони прив'язуються не до чиїхось суб'єктивних думок, бо можна в суді будь-що розповісти... Тут є конкретні речі, конкретний результат нібито моїх дій, нібито хтось загинув" , - сказав він.

За словами журналіста, президент незнайомий із хронологією.

"Я хочу сказати, що подивився хронологію... Відео взагалі виклав інший блогер. Я навіть думаю, що не був другим... Головне, що хочу сказати, в чому бачу повне нерозуміння паном Зеленським того, що відбулося, - через 2 години після того, як було оприлюднено відео, Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив те саме відео вже з офіційною інформацією, що дійсно Україна завдала удару "Байрактаром"...

Також хочу сказати, що військовослужбовець України 93-ї бригади загинув 26 жовтня не після удару "Байрактару", а до удару. Удар "Байрактару" був нанесений у відповідь. Абсолютно інша послідовність подій" , - розповів Бутусов.

Журналіст зазначив, що його позов покаже роботу судової системи в Україні.

"Він просто не володіє інформацією як верховний головнокомандувач. Тому, звичайно, щоб показати, наскільки небезпечна та абсолютно не підтверджена фактами брехня з боку пана Зеленського, я подам до суду, щоб уся країна побачила, який у нього рівень компетентності й на що він тільки не йде, на цинічну брехню, щоб просто дискредитувати людину, яка насправді оцю справу щодо "вагнерівців" дозволила викрити.

Звичайно, все це буде спростовано. Немає жодних сумнівів, що закон, право, справедливість на моєму боці. А ми подивимося, як працюватиме наша судова система в тому разі, коли з президентом судиться журналіст. Це буде яскравий приклад" , - підсумував він. ﻿

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов збирається позиватися до президента Володимира Зеленського за його заяву на пресмарафоні. Ідеться, зокрема, про звинувачення, що Бутусов винен у смертях українських військових на Донбасі.

Також журналіст заявив, що розбіжності у справі "Вагнергейту" досі не усунені, а після пресконференції президента Зеленського запитань з'явилося ще більше.

Бутусов розповів, що є безліч інформації як від журналістів, так і від керівництва країни у справі "вагнерівців", але істина досі не встановлена.