На Бурштинській ТЕС Ахметова виявили 11 порушень: відповідь ДТЕК

Державна інспекція енергетичного нагляду склала 11 актів розслідування технологічних порушень на Бурштинській теплоелектростанції, що належить ДТЕК Ріната Ахметова, повідомляє ЛігаБізнес.

Основними причинами технологічних порушень на енергоблоках стали помилкові дії персоналу та неякісний ремонт обладнання, заявили у Держенергонагляді.

Перевірки проводилися відповідно до листа секретаря РНБО від 25 жовтня 2021 року. Розслідування проводилось упродовж листопада.

У ході розслідування було оглянуто обладнання енергоблоків.

За даними інспекції, станом на 3 грудня складено 11 актів розслідування технологічних порушень на енергоблоках Бурштинської ТЕС, зокрема за наслідками подій, що сталися 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 та 13 листопада.

"За результатами роботи комісій встановлено, що основні причини виникнення технологічних порушень на Бурштинській ТЕС пов’язані з помилковими діями персоналу станцій під час експлуатації обладнання та неякісним ремонтом обладнання, що призвело до пошкодження зварних з’єднань та елементів поверхонь нагріву", – зазначається у повідомленні.

Водночас за результатами попередніх повідомлень про технологічні порушення, які сталися на енергоблоках № 1 та № 8 Бурштинської ТЕС, Держенергонаглядом буде додатково проведено позапланову перевірку, у ході якої, зокрема, перевірятиметься стан системи золошлаковідведення.

Позиція ДТЕК

У ДТЕК заявили, що через підвищене навантаження на ДТЕК Бурштинська ТЕС компанії доводиться періодично виводити блоки в короткочасні ремонти.

Зазначається, що через нестабільну роботу інших підприємств теплової генерації, ТЕС компанії були змушені нести підвищене навантаження та компенсувати дефіцит електроенергії в системі. В окремі періоди листопада працювало одночасно до 10 блоків ТЕС ДТЕК Енерго із 33-36 усіх працюючих в енергосистемі блоків ТЕС та ТЕЦ.

"Весь цей час ТЕС ДТЕК Енерго працювали в умовах системної кризи на енергоринку. Вона стала наслідком збиткових тарифів у перші сім місяців року та досі невирішених боргів на балансуючому ринку. Це близько 11 млрд грн, з яких 1,4 млрд грн – борги системного оператора перед генераціями ДТЕК Енерго", – наголосили у ДТЕК.

ДТЕК Енерго "надає максимальне сприяння у здійсненні членами комісії своїх функцій і сподівається на встановлення реальних та об’єктивних причин тих чи інших ситуацій, що склалися".

Станом на 6 грудня станція працює 10 блоками та несе навантаження 1355 МВт.