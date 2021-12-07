На Донбасі відновили 8 мостів, зруйнованих внаслідок бойових дій

Програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", яка стартувала у 2020 році саме з відновлення інфраструктури східних областей України, продовжить розвиток цього регіону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Збройні сили України сьогодні - це відважні чоловіки та жінки, робота яких - щоденний подвиг. У часи, коли інформації про ймовірні небезпеки стає все більше, ми маємо ще активніше підтримувати наших захисників - морально, фінансово, інформаційно", - звітував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Так, для військових на передовій нова інфраструктура означає необхідний швидкий зв’язок з рештою регіонів країни, а також шлях повернення в мирне життя, зазначив очільник Мінінфраструктури. За два неповні роки "Великого будівництва" було відновлено 8 мостів та шляхопроводів Донбасу, які були зруйновані внаслідок бойових дій.

"Регіон, що постраждав від війни та неефективного державного управління зараз отримує нові дороги та мости. І вже найближчим часом тут стартує будівництво 2-х аеропортів, а також розбудова залізничної мережі" , - розповів Кубраков.

За даними Veteran Hub, інфраструктура в даний момент є однією із найбажаніших сфер для працевлаштування ветеранів. Міністерство має намір продовжити роботу над тим, щоб зробити цей процес комфортнішим і системнішим, додав Кубраков.