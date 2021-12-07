Найтрендовіші зачіски 2022 року

На піку популярності недбалих укладок і натуральних хвиль стрижка тобі виявилася головним трендом серед усіх зачісок. Це ідеальний варіант стрижки на зиму, коли волосся мнеться під шапкою і капюшоном, а в цій зачісці легка розпатланість навіть вітається, повідомляє Today.ua .

Крім того, тобі личить як молодим дівчатам, так і старшим дамам.

Зовні тоб нагадує стрижку боба, проте між ними є деякі відмінності. Тоб стрижеться не з рівним зрізом, а кілька шарів. Що стосується довжини, то тобі коротше, ніж боб. Чубчик, як правило, кудлатий і довший.

Короткий тоб чудово поєднується як із джемперами з високим коміром, так і з ефектними вирізами. Стрижка тоб стане прикрасою навіть під вечірню сукню. Найприємніше - це те, що ця зачіска не потребує тривалого укладання.

Щоб укласти тобі, волосся потрібно висушити феном, розтріпати його, нахиливши голову вперед, щоб надати пасмам природну текстуру зі скуйовдженим ефектом. Можна використовувати трохи крему для укладання, щоб надати волоссю блиску.

Стрижка тоб робить обличчя худішим, надаючи тонкому волоссю товщину і об'єм. Зачіска поєднується як з текстурованою чубчиком, так її можна носити без чубчика.