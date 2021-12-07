Samsung: дефіцит мікросхем затягнеться

За даними Samsung, нестача мікросхем триватиме до другої половини 2022 року, повідомляє Газета.ru.

Для пом'якшення наслідків дефіциту південнокорейський вендор планує укласти кілька контрактів із ливарними цехами з виробництва мікросхем. Це необхідно для того, щоб забезпечити достатні виробничі потужності для створення мікросхем.

За даними порталу Androidauthority, якщо вжиті компанією заходи не допоможуть, то наступного року очікується скасування випуску деяких смартфонів, як було в 2021 році. Цього року через брак чіпів було відкладено анонс Galaxy S21 FE.